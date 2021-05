DIRECT. Covid-19 : à la veille du début du déconfinement, la décrue de l'épidémie se poursuit en France

Ce qu'il faut savoir

Plus qu'une journée avant de réentendre le tintement des verres en terrasses ou voir la lumière des salles de cinéma s'éteindre avant le début d'une séance. Et cette première étape du déconfinement, mercredi 19 mai, le ralentissement de l'épidémie de Covid-19 se confirme en France. Suivez notre direct.

L'éclaircie se confirme. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins critiques a poursuivi sa décrue, lundi 17 mai, tandis que le total d'hospitalisations était au plus bas depuis six mois, selon les chiffres de Santé publique France. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptent désormais 4 186 malades du Covid, contre 4 255 la veille. Le nombre d'admissions dans ces services aura été relativement bas lors du week-end prolongé de l'Ascension (entre 100 et un peu plus de 150) et de 204 lundi. Au total, ce sont 22 749 personnes qui sont hospitalisées pour cause de Covid-19, un total au plus bas depuis fin octobre 2020.

Le vaccin Sanofi en bonne voie. Après un revers qui avait occasionné plusieurs mois de retard, le candidat-vaccin du laboratoire Sanofi démontre des résultats positifs en phase 2. Les résultats intermédiaires de cet essai sur l'homme montrent que l'administration de ce vaccin a "induit la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, à des niveaux comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection" au Sars-CoV-2. Le vaccin pourrait être commercialisé à la fin de l'année.

Déconfinement pluvieux, déconfinement heureux ? A partir de mercredi, le couvre-feu sera repoussé de 19 heures à 21 heures en France… et ce sera surtout l'heure des réouvertures pour de nombreux établissements accueillant du public. Malgré la pluie annoncée sur une bonne partie du pays, les terrasses des cafés et des restaurants devront rester "à l'air libre" et tout cloisonnement latéral ou bâche anti-pluie empêchant le "renouvellement de l'air naturel" sera proscrit, selon les termes du protocole sanitaire. "Il faudra utiliser des parasols", prévient Olivia Polski, adjointe au commerce de la maire de Paris.