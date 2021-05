Comment réserver une dose restante de vaccin contre le Covid-19 ?

Un coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. A partir du mercredi 12 mai, comme annoncé la semaine dernière par Emmanuel Macron, toutes les personnes majeures pourront, sous certaines conditions, accéder à la vaccination contre le Covid-19. Ainsi si vous avez entre 18 et 49 ans et que vous ne présentez pas de comorbidité, vous pourrez quand même prendre rendez-vous, mais uniquement pour des créneaux de vaccination non pris la veille pour le lendemain.

Pour permettre l'identification rapide de ces créneaux, les plateformes de prise de rendez-vous vont s'adapter et proposer une fonctionnalité supplémentaire. Le site Doctolib va ainsi permettre aux internautes de visualiser les centres à proximité du lieu où ils sont géolocalisés qui disposent de créneaux non-pris la veille pour le lendemain. Cette fonctionnalité devrait être mise en place dans la journée de mercredi.

Possibilité de se déclarer volontaire

De même, la plateforme Keldoc va proposer aux personnes de visualiser en un coup d'œil les créneaux concernés et de "réserver les créneaux disponibles à un horizon de vingt-quatre heures", rapporte Libération. Par ailleurs, l'ingénieur en informatique Guillaume Rozier, fondateur de la plateforme ViteMaDose, a annoncé vendredi 7 mai sur franceinfo qu'il mettrait à disposition du public un nouvel outil d'ici mercredi, intitulé Chronodose. Ce dernier permettra de voir les créneaux disponibles sur les différentes plateformes de rendez-vous telles que Doctolib, Keldoc, Maiia, Ordoclic ou MaPharma.

Si vous souhaitez élargir vos chances, vous pouvez également contacter directement les centres de vaccination pour vous déclarer volontaire. Certains centres établissent des listes complémentaires et rappellent ces volontaires en cas de rendez-vous non pourvus ou de désistement de dernière minute. Autre possibilité : vous inscrire sur CovidListe, un site qui permet de mettre en relation les personnes souhaitant se faire vacciner avec plus de 1 000 centres de vaccination, potentiellement en recherche de volontaires. Si vous voulez encore attendre, l'ouverture officielle de la vaccination à tous les majeurs, sans critère d'âge ni de comorbidité, reste fixée au 15 juin.