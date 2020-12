Coronavirus : la France coupe les ponts avec le Royaume-Uni

"Une mesure symbolique et très forte" : depuis Versailles (Yvelines), le journaliste France Télévisions Jean-Baptiste Marteau est revenu, dans le 20 Heures de France 2, sur la décision du gouvernement français de suspendre ses liaisons aériennes, ferroviaires et maritimes avec le Royaume-Uni à partir de dimanche 20 décembre à minuit et pendant au moins 48 heures.



50 000 Français devaient revenir pour les fêtes

Un délai de 48 heures qui doit permettre deux choses, développe Jean-Baptiste Marteau : "D'abord de tenter une coordination européenne pour avoir une doctrine unique vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Mais, surtout, de préparer le retour de milliers de Français qui vivent en Grande-Bretagne actuellement. On estime qu'il y a, à peu près, 300 000 ressortissants français outre-Manche et 50 000 d'entre eux devaient revenir en France pour les fêtes." Le journaliste rappelle que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a lancé un appel aux tests dans le 19/20 de France 3.

