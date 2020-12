Royaume-Uni : Gabriel Attal appelle les ressortisants français à se faire tester au plus vite

Faut-il réellement s’inquiéter de voir apparaître une nouvelle souche du coronavirus, qui se propagerait "plus rapidement", selon le Premier ministre britannique, Boris Johnson ? "Nous avons eu un point sur cette variante du virus en Conseil de défense autour du président de la République, et ce que l’on sait, ce que nous disent à ce stade les scientifiques, c’est que la présentation clinique de cette variante, c’est-à-dire les symptômes, le pourcentage de cas graves, sont les mêmes que pour le virus que l’on connaît", a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, invité du 19/20 dimanche 20 décembre.





Suspension des liaisons avec le Royaume-Uni

Concernant la circulation supposée plus rapide de cette nouvelle souche du coronavirus, Gabriel Attal souligne que "cette variante a été découverte dans des territoires britanniques où l’épidémie circule plus vite", mais que "beaucoup de choses restent encore à prouver scientifiquement". Par mesure de précaution, la France a toutefois d’ores et déjà pris des décisions pour protéger la population, à commencer par la suspension de toutes les liaisons avec le Royaume-Uni.