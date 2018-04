Des chercheurs américains promettent des avancées "sans précédent" dans l'élaboration d'une pilule contraceptive masculine

De nouvelles études doivent maintenant être menées pour confirmer que cette molécule, prise quotidiennement, bloque la production de spermatozoïdes

Enfin une pilule pour les hommes ? Des chercheurs américains ont présenté des conclusions probantes de leur travaux sur la diméthandrolone undécanoate (DMAU), un molécule alliant une hormone mâle et un progestatif, rapporte Le Parisien, vendredi 27 avril.

Cent hommes, de 18 à 50 ans, ont testé cette molécule. Au bout de 28 jours, avec le plus élevé des trois dosages, les analyses de sang ont révélé que les participants n’étaient plus en mesure de procréer, détaille le quotidien. "Ces résultats prometteurs sont sans précédentdans le développement d’un prototype de pilule masculine", assure Stéphanie Page, professeure de médecine à l’université de Washington et coauteur de l’essai clinique (en anglais). Les effets secondaires seraient par ailleurs mineurs.

De nouvelles études doivent maintenant être menées pour confirmer que cette molécule, prise quotidiennement, bloque la production de spermatozoïdes. Jusqu'ici aucune recherche n'a passé la phase 3 des essais cliniques permettant une mise sur le marché.