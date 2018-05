Avortement : un vote historique pour les droits des femmes irlandaises

En Irlande, le "oui" devrait l'emporter en faveur d'une réforme sur la légalisation de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG). Le camp du "non" a reconnu sa défaite ce samedi 26 mai. "Même si le dépouillement se poursuit, il y a déjà beaucoup d'effervescence à Dublin. Parce qu'on le sait, ça va être un plébiscite pour le 'oui' à la légalisation de l'avortement", rapporte Clément Le Goff en direct sur place.



Les premières estimations sont sans appel

Les premières estimations sont déjà tombées. "Plus de 68% des Irlandais ont voté 'oui'. Dans le détail, ce sont surtout les jeunes et les femmes qui se sont massivement rendus au vote. A Dublin par exemple, les électeurs ont voté à plus de 77% pour le 'oui'. Le dépouillement se poursuit, mais on peut d'ores et déjà parler d'une date historique pour les droits des femmes irlandaises", commente le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT