CBD : le gouvernement veut interdire la vente de fleurs et de feuilles brutes

Le gouvernement siffle la fin de la récré pour le CBD. L'exécutif veut interdire la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes de chanvre, notamment comme produits à fumer, selon un projet d'arrêté publié mercredi 21 juillet. Seules la culture et l'utilisation industrielle et commerciale du chanvre pourraient être étendues, au grand dam des professionnels du CBD.

La justice européenne a mis la France au pied du mur

Ce projet d'arrêté a été notifié à la Commission européenne et l'arrêté définitif devrait être publié fin 2021 ou début 2022. Il révise un texte de 1990 et fait suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne en novembre 2020. La justice européenne avait alors rejeté l'interdiction du CBD en France, en soulignant l'innocuité de cette molécule, et qu'elle ne peut donc être considérée comme un stupéfiant ni un médicament. Elle avait également mis en avant que la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne s'appliquait à ce produit.

En conséquence, la Cour de cassation avait entériné la légalité de la vente de cette substance, mais le gouvernement ne compte pas laisser le CBD en paix. Le projet d'arrêté "prévoit que l'autorisation de culture, d'importation, d'exportation et d'utilisation industrielle et commerciale du chanvre est étendue, sous certaines conditions, à toutes les parties de la plante de chanvre". La plante de chanvre doit avoir une teneur en THC qui n'est pas supérieure à 0,2%.

Les professionnels dénoncent une " volonté d'étouffement" du secteur

Du côté des consommateurs, c'est la douche froide. Le texte met fin à toute possibilité de commercialiser la fleur de CBD, notamment réputée pour l'effet relaxant qu'elle procure. "Les fleurs et les feuilles ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extraits de chanvre", détaille le projet d'arrêté, qui prévoit explicitement l'interdiction de leur vente : "Il en résulte en particulier que la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, notamment comme produits à fumer, tisanes ou pots-pourris, leur détention par les consommateurs et leur consommation sont interdites."

Dans un communiqué, l'Union des professionnels du CBD dénonce "la volonté d'étouffement de la filière par les autorités françaises". "L'Etat manifeste son indifférence pour le bien-être et la condition sanitaire d'innombrables usagers et menace l'activité de plusieurs milliers de commerces, y compris en zone rurale", critique l'Union des professionnels du CBD.