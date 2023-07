Canicule : quelle crème solaire choisir ?

Alors que le soleil tape durant l’été, le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13 ce lundi 24 juillet, explique comment choisir sa crème solaire.

Il va faire encore chaud en Corse, toujours placée en vigilance orange canicule, lundi 24 juillet. Des pointes à 40°C sont possibles dans le sud de l'île. Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, donne son avis sur la crème solaire indice 50. "C’est la plus recommandée pour les adultes et les enfants car c’est celle qui protège le plus longtemps. L’indice de protection solaire, c’est l'allongement du temps de photo-protection naturelle. Autrement dit, avec une protection 50, au lieu d’avoir un coup de soleil en une minute, vous l’aurez en 50 minutes", explique-t-il.

D’autres protections à ne pas oublier

Toutefois, "les peaux sombres peuvent éventuellement se contenter d’une protection 30", admet le médecin. Et de conclure : "Préférez la crème qui permet d’appliquer une couche plus épaisse. Et n’oubliez pas le teeshirt, le chapeau à bord large et les lunettes de soleil."