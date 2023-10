Durée de la vidéo : 3 min

La Guadeloupe est un territoire français particulièrement touché par les cancers, notamment chez les femmes. Par manque de médecins, certains malades doivent parcourir 8000 km pour recevoir des soins en métropole. Lors du mois d’Octobre Rose, l’association Amazones Guadeloupe rappelle l’état de la situation.

“Vous avez probablement entendu parler du scandale du chlordécone. Clairement, il existe en Guadeloupe, par rapport à l'Hexagone, une proportion plus importante de cancers du sein chez les femmes, également des cancers de la prostate chez les hommes” explique Mathilde Nouvier, médecin sur l’île. Elle ajoute que dans les départements d’outre-mer, “l’accès aux soins est plutôt difficile. On a un manque important de médecins. C’est un département français, donc c’est essentiel que l’on puisse avoir le même accès aux soins qu’un autre département”.

“Avoir une activité physique crée des moments de plaisir, et ces moments de plaisir sont très importants” pour les malades

L’association Amazones Guadeloupe a organisé l’évènement “les amazones sur les canots”. “L’idée est de favoriser l'activité physique et le sport. Lors des moments difficiles qui sont liés soit à la chirurgie, la chimiothérapie, avoir cette activité physique crée des moments de plaisir, et ces moments de plaisir sont très importants” rappelle la médecin. Les participantes embarquent à bord de saintoises, des voiliers traditionnels originaires des Saintes. “Tout se fait manuellement, donc ça fait travailler les cuisses, les abdos, les bras. Ça nous fait aussi travailler le travail d'équipe, puisqu'on interagit avec 6 à 7 personnes. Si on est capable sur l'eau, on est capable aussi dans la vie d'affronter les épreuves, telles que le cancer, ou autres maladies” affirme Mathilde Nouvier.