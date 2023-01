Santé : des nanoparticules pour soigner le cancer ?

Des chercheurs souhaitent utiliser des nanoparticules contre le cancer. Le médecin et journaliste Damien Mascret explique cette nouveauté, sur le plateau du 12/13, mercredi 11 janvier.

Comment des nanoparticules pourraient-elles être utilisées contre le cancer ? "On avait déjà la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l’hormonothérapie, et l’immunothérapie", détaille Dr Damien Mascret, médecin, journaliste France TV. Mais, avec le temps, la radiothérapie s'est améliorée pour devenir mieux ciblée. Elle est mieux tolérée et plus efficace.

Plusieurs essais cliniques en cours

Cette nouvelle technique procédera en deux phases. La première consistera à amener des nanomédicaments au cœur des cellules cancéreuses. Une fois injectés, ces nanomédicaments sont explosés grâce à la radiothérapie, ce qui permet une action très localisée et contenue. "Il y a déjà des essais cliniques qui sont en cours, dans les cancers de la tête, cancer du cerveau, cancer de l'œsophage par exemple", précise le journaliste. D'autres essais concernent les cancers du poumon, du foie, du rein, des ovaires et du rectum. Les résultats sont encore attendus.

