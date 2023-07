Botox : le danger des injections clandestines

Deux sœurs ont été arrêtées dans le Nord pour injection illégale de botox. Sans aucune formation, elles proposaient leurs services sur les réseaux sociaux en utilisant des produits non-homologués. Il y aurait en tout près de 600 victimes.

En 2021, un homme de 53 ans avait décidé de rajeunir ses traits à coup de botox et d’acide hyaluronique. Mais l’intervention a tourné au cauchemar. "Il y avait des gonflements anormaux", raconte-t-il. "J’avais des maux de tête et des vomissements, plus on avançait et plus ça se dégradait, et pire c’était". Le quinquagénaire a été victime de deux sœurs qui se présentaient comme étant médecins.

Un procès à venir

Alertés sur les réseaux sociaux, les gendarmes enquêtent pendant quatre mois et finissent par interpeller les deux femmes, en pleine intervention. Chez elles, ils découvrent 14 000 euros en liquide et de nombreux objets de luxe. Ils ont saisi une centaine de fioles de botox et d’acide hyaluronique, de provenance étrangère, périmées et non conformes. Depuis, 26 plaintes ont été déposées contre les deux sœurs. Une d’entre elles a été placée en détention provisoire, leur procès aura lieu le 17 août à Valenciennes.