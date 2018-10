Bébés nés sans bras : onze cas suspects supplémentaires ont été identifiés dans l'Ain entre 2000 et 2014, annonce Santé publique France

Ils s'ajoutent aux sept cas déjà signalés.

Onze cas supplémentaires de bébés nés sans bras ont été identifiés dans l'Ain, sur une période s'étalant de 2000 à 2014, annonce Santé publique France, mardi 30 octobre. Ces cas s'ajoutent "aux sept cas signalés par le registre Remera (Registre des malformations en Rhône-Alpes)", écrit l'agence nationale de santé publique, dans un communiqué. Ce qui porte le total à 18 cas.

Des investigations complémentaires en cours

Ainsi, sur la base de données hospitalières PMSI, dans le département de l'Ain, l'agence sanitaire a repéré entre 2000 et 2008, sept cas suspects. Quatre autres cas suspects ont été constatés entre 2009 et 2014. Des investigations complémentaires sont en cours, ajoute l'agence, qui rappelle que "la réalisation d'enquêtes rétrospectives, plusieurs années après la naissance, sera complexe".

Lundi, un huitième cas avait été révélé par le Monde et confirmé par la responsable du Remera (Registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes), Emmanuelle Amar. Santé publique Frace précise que ce huitième enfant compte parmi ces onze nouveaux cas identifiés et rappelle "l'importance de disposer d'un registre fiable, rigoureux, scientifique et adossé à des équipes hospitalo-universitaires". Une façon de critiquer, sans le nommer, le Remera. Cette structure, qui fonctionne sous forme associative, occupe un rôle central dans les révélations survenues dans cette affaire.