Bébés nés sans bras : 11 nouveaux cas recensés dans l'Ain

Le mystère des bébés nés sans bras ou sans mains dans l'Ain est relancé. En effet, dans un communiqué, Santé publique France annonce avoir recensé onze nouveaux cas d'enfants venus au monde avec ces malformations. Ceux-ci s'ajoutent aux sept déjà connus, révélés par le registre des malformations en Rhône-Alpes. Tous se trouvent dans un rayon de 17 km autour du village de Druillat (Ain), ce qui interpelle les autorités quant à la cause de cette concentration géographique.

Aucune cause certaine à ce jour

Les investigations lancées par les autorités sanitaires n'ont pour le moment rien donné. "Ça peut avoir une cause chromosomique, une cause médicamenteuse, une cause environnementale, peut-être qu'elles sont mixtes. Mais aujourd'hui, on n'a pas la moindre petite piste qui nous permette d'avancer", explique François Bourdillon, directeur de Santé publique France.

