Amour : quel impact sur la santé ?

Le mariage serait bon pour la santé. Les explications du médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, mardi 14 février, sur le plateau du 19/20.

Le mariage serait "excellent pour la santé. On a vu dans des études que par exemple, les femmes de 45 à 64 ans qui malheureusement sont célibataires, ont un risque de mortalité qui est multiplié par 1,37", rapporte le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, sur le plateau du 19/20 mardi 14 février. Chez les hommes, c’est encore pire, ajoute-t-il. "Pour les hommes de 45 à 64 ans le surrisque de mortalité, quand on est célibataire, est multiplié par 1,85. Il est encore multiplié de 1,17 entre 65 et 89 ans, parce que on prend soin de l’autre quand on est en couple, et quand on est seul, on fait moins attention", détaille Damien Mascret.

Un mariage heureux est bon pour la santé cardiovasculaire

Cela se vérifier aussi pour le cerveau. "Là aussi, une étude de Harvard aux Etats-Unis a montré que le risque de démence après 52 ans est augmenté en dehors du mariage. Si vous êtes veuf ou veuve, votre risque est multiplié par 1,5. Si vous n’êtes jamais marié, il est multiplié par 1,7 et le pire c’est d’être séparé, le risque est multiplié par 2,6", rapporte le médecin. Il est vrai, indique-t-il "qu’il vaut mieux un mariage heureux que d’être célibataire, pour la santé cardiovasculaire, mais il vaut mieux être seul que d’être dans un mariage malheureux".

