En Haïti, à Madagascar, au Cambodge... dans une vingtaine de pays, ses fontaines permettent déjà à plus de 250 000 personnes d'avoir accès à de l'eau potable. Même dans des contrées isolées, puisqu'elles fonctionnent sans électricité. Ces pompes capables de purifier l'eau des lacs ou des rivières ont été inventées par un ingénieur français, Jean-Paul Augereau. Près de Nantes, il a raconté à "Envoyé spécial" l'histoire étonnante de leur conception. Rien ne l'y prédestinait pourtant...

Un destin hors du commun

Patron d'entreprises textiles, Jean-Paul Augereau aura passé quinze ans de sa vie entre deux avions, entre deux hôtels. Jusqu'à voir sa course au succès stoppée net... à cause d'une simple gorgée d'eau non potable. En 2002, il est en voyage d'affaires en Egypte. "Je suis dans un hôtel à Alexandrie, raconte-t-il, , je me lave les dents… Et je contracte une septicémie qui a détruit ma valve aortique. On a été obligé de me faire une greffe humaine. J'étais à deux jours de mourir lorsqu'on m'a opéré."

Après la greffe, s'ensuit une dépression qui dure deux ans et demi. Il a 35 ans, sa vie d'homme d'affaires est derrière lui. Et celui qui, de son propre aveu, se préoccupait peu des autres, cherche un nouveau sens à sa vie.

"Je suis tombé malade à cause de l'eau, je vis parce que quelqu'un m'a donné quelque chose… eh bien, je vais essayer de redonner quelque chose aux autres. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, je vais essayer de leur trouver des solutions." Jean-Paul Augereau, ingénieur et concepteur de fontaines à eau potable à "Envoyé spécial"

Cet ingénieur de formation étudie alors les machines qui existent pour purifier l'eau et les réglementations, puis élabore sa première station de traitement d'eau. Après dix ans de recherches, il met au point une fontaine entièrement mécanique. Grâce à cinq étapes de filtration, elle permet de rendre potable toutes les eaux de surface (rivières, mares, puits ou eaux saumâtres).

Jean-Paul Augereau a aujourd'hui 55 ans, et va devoir subir une nouvelle opération cardiaque. Son cœur ne lui permet plus d'aller installer lui-même ses fontaines, mais il continue à les envoyer aux quatre coins du monde avec son association Agir ensemble. Même s'il gagne désormais le smic, il dit n'avoir jamais été aussi heureux. "Je n'arriverai jamais à fournir suffisamment d'eau potable pour toute l'humanité, mais moi, je considère que j'ai une mission, c'est d'essayer de permettre à des enfants et des êtres humains de mieux vivre, et j'essaie de le faire du mieux que je peux", conclut-il.

Extrait de "L'ingénieur et les fontaines miraculeuses", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 10 novembre 2022.

