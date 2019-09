VIDEO. \"Je suis vegan depuis l\'âge de 3 ans\" : Joaquin Phoenix se confie sur son engagement

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À la veille de la sortie de son dernier film "Joker", Joaquin Phoenix apparaît dans une nouvelle campagne de PETA déclarant "Nous sommes tous des animaux". Vegan depuis l’âge de 3 ans, c'est un engagement de tous les jours pour lui. "À cet âge, mon frère, mes sœurs et moi avons vu des poissons se faire tuer d'une façon très violente et agressive. Et ça a été juste absolument évident que nous ne voulions pas participer à ça, que nous ne voulions pas soutenir ça", a confié l'acteur avant d'ajouter : "Je ne veux pas causer de douleur à un autre être vivant doué d'empathie."

Le 9 septembre 2019, en marge de la présentation du film "Joker" au Festival de Toronto, Joaquin Phoenix s’est joint à une manifestation pro-vegan dans le métro de la ville à l'invitation de l'association Be Fair Be Vegan. Quelques mois plus tôt, le 2 juin 2019, il a mené à une manifestation pour la 9ème Journée nationale des droits des animaux à Hollywood.

Enfin, depuis plus de 10 ans, Joaquin Phoenix participe régulièrement aux campagnes de l'association Peta contre les mauvais traitements infligés aux animaux.