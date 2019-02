Viande avariée : quels sont les contrôles ?

Des abattoirs aux étals de boucher, qui contrôle ce que nous consommons en France ? Traçabilité, étiquetage, sanctions, c'est toute une chaîne où chacun a ses responsabilités de la viande. Quels sont les contrôles effectués par les entreprises ? Importateurs, industriels, distributeurs, la loi rend chacun responsable de la viande qu'il commercialise. Les entreprises ont donc l'obligation de contrôler elles-mêmes leurs fournisseurs.

Une filière en quête de transparence

Selon l'association Foodwatch, dans cette nouvelle affaire de viande avariée venue de Pologne, il y a eu un dysfonctionnement. "Chaque maillon de la chaîne alimentaire doit s'assurer de la traçabilité et de la conformité des produits qu'il commerciale, or là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure", ajoute Ingrid Kragl de l'association. Elle pointe un autre problème : "la transparence". En France, les services vétérinaires de l'État doivent vérifier chaque carcasse qui sort d'un abattoir français.

