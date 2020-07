Vacances : les Français amoureux de la glace

Elles sont de toutes les couleurs, en granité, en cornet, en pot, c'est l'incontournable pour les Français: les glaces. Ils en mangent 6 litres par personne et par an. Depuis le 1er janvier, 195 millions de litres de crèmes glacées ont été englouties en France. Sur la plage de La Grande-Motte (Hérault), difficile de résister à la tentation. "C'est mon dessert préféré", se ravit une femme. "C'est agréable, il y a la mer, il y a la plage, on mange une petite glace, c'est synonyme de vacances", avoue un père de famille. Chacun a son parfum préféré évidemment. Et ça marche tellement que certains gérants ne vivent que de leur activité estivale. Un stand en vend 1 000 glaces par jour. Les propriétaires travaillent de mars à octobre. "On a eu un peu peur cette année, mais pour l'instant, les gens sont là", reconnaît-il.

Vanille : parfum préféré

En France, la vente de glaces représente un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Les grandes surfaces sont sans cesse enrichies de nouveaux produits. A Carcassonne, une marque vend ses glaces en Occitanie et en région parisienne. Elle veut maintenant conquérir les rayons de la France entière. La vanille reste la préférée des Français.

