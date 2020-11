Une "contamination élevée" à un pesticide interdit en Europe détectée dans des produits au sésame, selon l'UFC-Que Choisir

Les bagels, houmous ou encore biscuits contenant du sésame sont-ils dangereux pour la santé ? Une contamination élevée à un pesticide interdit en Europe a été détectée dans plus de 250 tonnes de graines de sésame en provenance d'Inde, indique lundi 2 novembre le site de l'UFC-Que Choisir.

L'association cite plus précisément les taux très élevés d'oxyde d'éthylène. "Ce pesticide est fortement suspecté d'être à la fois cancérogène et délétère pour la fertilité, et donc interdit d'usage en Europe", alerte l'UFC-Que Choisir. Parmi les produits rappelés, les Biscuits sésame Gerblé ou les barres sport amande raisin de chez Carrefour. La présence de ce pesticide est autorisée dans certains produits d'importation dans la limite de 0,05 mg/kg. Mais les taux retrouvés récemment dans plusieurs lots en provenance d'Inde étaient jusqu'à 1 000 fois supérieurs à cette limite.

Pour l'heure, l’origine de cette contamination n'est pas encore connue. Tout comme la liste exacte des produits contaminés. UFC Que Choisir a cependant dressé une première liste non exhaustive sur son site.