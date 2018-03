"Un ventre bien plein pour une tête bien pleine" : un député LREM propose des petits-déjeuners gratuits dans les écoles

Le député LREM d’Isère, Olivier Véran, va soumettre jeudi à la ministre de la Santé sa proposition de distribuer des petits-déjeuners gratuits pour les écoliers de zones d'éducation prioritaire et rurales. "L’idée est de mettre en place un système sain pour les enfants", a-t-il expliqué sur franceinfo.

Trois élèves par classe arrivent à l'école chaque jour sans avoir pris le petit-déjeuner, a constaté le député LREM d’Isère, Olivier Véran. Dans un rapport remis jeudi 15 mars à la ministre de la Santé, il propose que les écoliers prennent gratuitement le petit-déjeuner en arrivant en classe. La mesure est à destination d’environ un millier établissements scolaires de zones d’éducation prioritaires et rurales. "On sait que la pauvreté a aussi un retentissement sur l’alimentation", explique Olivier Véran sur franceinfo.

L'exemple britannique

L'objectif du député est d’améliorer la santé des élèves, et donc, par ricochet leur attention à l’école. "Nous pensons qu'avoir un ventre bien plein pour une tête bien pleine, ça fait partie des priorités de notre système scolaire. Nous proposons que les écoles aient la main là-dessus de façon à travailler sur des circuits courts et du bio et ne pas donner des millions d’euros aux brioches Pasquier. L’idée est de mettre en place un système sain pour les enfants", souligne le député LREM, par ailleurs président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Cette mesure coûterait 10 millions d'euros à l'État mais avec des bénéfices immédiats, assure le rapport, qui prend l'exemple britannique. Outre-Manche, le petit-déjeuner est déjà gratuit à l'école et le niveau des élèves s'en ressent.

Selon les études qui ont été faites, la mise en place de club de petit-déjeuner au Royaume-Unis a permis de gagner jusqu’à deux mois d’apprentissage de lecture et de mathématiques pour les enfants concernés.Olivier Véran, député LREMà franceinfo

Le rapport d'Olivier Véran propose aussi de revoir l'organisation de la médecine scolaire. Actuellement un poste de médecin scolaire sur trois n'est pas pourvu dans les écoles françaises.