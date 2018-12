Truffe blanche, le trésor de l'Italie

C'est un monde de collines et de douceur dans le Piémont : Alba, en Italie. En novembre, c'est le mois des enchères de la foire à la truffe et les sommes en jeu montent très vite. Le record 2018 est pour une truffe blanche adjugée à 85 000 euros, soit un peu plus de 100 euros le gramme. Cette espèce représente à peine 3% des truffes récoltées et révèle un parfum fort, très apprécié dans les cuisines. Les acheteurs viennent du monde entier, notamment d'Asie.

Le chien truffier et son maître

France 2 a suivi Luca Aloi, un maître truffier lors de sa récolte. Il part dans les bois accompagné de son chien pour chercher ces pépites enfouies sous la terre. La relation entre l'homme et l'animal est unique ; le même chien peut ne rien trouver en présence d'un inconnu. En moyenne, un bon tandem peut trouver chaque année 80 kg de truffe noire et 3 ou 4 kg de truffe blanche. Le chiffre d'affaires de ce champignon d'exception venu d'Italie est estimé à 400 millions d'euros par an. 99% des truffes blanches consommées dans le monde viennent de la région d'Alba.

