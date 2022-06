Tour Eiffel : la nouvelle brasserie de Thierry Marx met en avant les produits locaux

Au premier étage de la Tour Eiffel (Paris), le service vient de commencer dans la nouvelle brasserie intitulée "Madame Brasserie" du chef étoilé Thierry Marx, qui défend une alimentation en circuit court. "La mission qu'on s'est donné, c'est de diviser l'impact carbone par deux. Le plus loin pour nous, c'est 250 km en gros, et le plus près, c'est 25 min en vélo, c'est le potager urbain", explique Thierry Marx.

1 000 couverts servis chaque jour

En effet, une fois par semaine, le restaurateur vient se fournir dans une ferme du 20ème arrondissement de Paris. Ici, une vingtaine de micro-pousses sont cultivées et ramassées chaque jour. Une agriculture urbaine, sociale et solidaire recherchée par le chef. De retour à la brasserie, au service du déjeuner, après deux ans et demi de fermeture à cause de la crise sanitaire, 1 000 couverts sont servis chaque jour ici pour un ticket moyen de 45 euros. Les touristes sont conquis.