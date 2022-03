Témoignage Bactérie E.coli dans des pizzas Buitoni : "On espère de tout notre cœur la récupérer vivante", confie le papa d'une enfant malade

"L'épidémie de la plus grande ampleur jamais décrite en France" : les autorités sanitaires alertent sur le SHU, syndrome hémolytique et urémique, une maladie rare qui touche le sang, les reins et parfois le cerveau et le cœur. Au moins 75 enfants présentent des symptômes depuis janvier, selon Santé publique. Deux enfants en sont morts, d'autres sont dans le coma et le coupable a été trouvé en la présence de la bactérie Escherichia coli, détectée dans des pizzas surgelées de la marque Buitoni, de la gamme Fraîch'Up, selon les premières analyses. Les familles et les autres familles attendent les conclusions de cette enquête, comme Mickaël et Leslie, les parents de Bérénice, 7 ans.

Une pizza Buitoni le mercredi midi, c'était le rituel de Bérénice avec sa mère et sa grande soeur. Un mercredi soir, fin février, elle ressent des symptômes intestinaux, comme une gastro-entérite : maux de ventre, diarrhées. Son père, Mickaël, l'emmène alors chez le médecin le lendemain matin. Il raconte la suite sur franceinfo : "Le médecin nous a envoyé aux urgences. Et derrière, ça a été la descente aux enfers. Les reins ne fonctionnaient plus, ça a attaqué le cœur. Il y a eu deux arrêts cardiaques, dont un avec massage cardiaque d'une heure. Bérénice est sédatée, placée dans le coma depuis douze jours maintenant."

On espère de tout notre cœur la récupérer dans la meilleure santé possible, qu'elle soit vivante. Déjà, ce sera un grand pas pour nous." Mickaël, à franceinfo

Une enquête minutieuse

Selon les médecins du CHRU de Tours, Bérénice souffre d'une forme sévère du syndrome hémolytique et urémique, causé par cette bactérie. Son père nous raconte maintenant les allers-retours entre l'hôpital, la maison et l'école de la grande, ainsi que toutes les démarches avec Santé publique France pour trouver d'où vient cette bactérie. "Nous avons été contacté par Santé publique France dès le lendemain de l'admission à l'hôpital. Ils nous ont posé des questions sur notre alimentation, où est-ce qu'on allait faire nos courses... Ils sont encore sur l'enquête, sur les analyses, même s'ils s'orientent quand même vers les pizzas Buitoni. Ce serait une tendance, mais on est sûr de rien encore."

Comme Mickaël et son épouse Leslie, des dizaines de familles en France attendent ces résultats.

Que faire en cas de symptômes ?

Si Santé Publique France a annoncé mercredi 30 mars qu'un lien était confirmé entre ces pizzas et ces cas d'intoxications alimentaires graves, l'enquête chez les malades ainsi que directement sur les lignes de productions de la marque Buitoni se poursuit. Les autorités ont déjà lancé un rappel massif de ces pizzas surgelées concernées "Fraîch'Up", depuis la mi-mars, demandant aux consommateurs de détruire ces produits.

Les autorités rappellent la nécessité de consulter un médecin en cas d'apparition, dans les dix jours après la consommation de la pizza, de diarrhées, douleurs abdominales ou de vomissements. La consultation s'impose aussi si, dans les quinze jours, apparaissent des signes de grande fatigue, de pâleur, ou une diminution du volume des urines, qui deviennent plus foncées.