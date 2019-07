Surgelés : les clients boudent la livraison à domicile, concurrencée par de nouveaux acteurs

Les clients se font de plus en plus rares. Les acteurs du marché de la vente à domicile de produits surgelés accusent des pertes de chiffre d'affaires de -4 à -10%. En cause : une clientèle rurale et vieillissante que les professionnels n'ont pas su renouveler. Une activité qui tourne au ralenti, concurrencée par des enseignes spécialisées dans le surgelé. "Depuis dix à quinze ans, on voit bien que ces enseignes sont en train de mailler le territoire et se retrouve aujourd'hui dans des plus petites villes. Donc ça rend moins indispensable le fait de se faire livrer à domicile", analyse Olivier Dauvers, expert en grande consommation.

Des prix moins attractifs

Un pot de glace vanille par exemple se vend dans une grande surface 4,68 € le litre. Chez un livreur spécialisé, il sera affiché à 5,28 €, soit 12% plus cher. Et la différence peut être encore plus élevée sur d'autres produits. Alors, les entreprises du secteur tentent de conquérir une nouvelle clientèle, plus jeune.

