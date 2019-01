Surgelés : des Bretons à l'assaut du marché avec du made in France

Depuis le scandale de la viande de cheval dans des lasagnes surgelées, certains professionnels ont pris un virage afin d'offrir plus de transparence au consommateur. En Bretagne, des magasins de surgelés d'un nouveau genre ont ouvert, ils ne vendent que du made in France. Tout est noté sur l'étiquette, du prix d'achat des matières premières, aux marges de l'enseigne. "Du jour où on est rentrés, on ne va nulle part ailleurs pour les surgelés", confie une cliente.

Des magasins à la déco sobre

Il faut dire qu'en plus, les prix sont très abordables. Mais quelle est la recette ? Tout d'abord, les magasins ont un style épuré et une déco minimaliste. Les magasins de la chaîne sont identiques en ce sens. Un modèle peu coûteux à exploiter et multiplier, et c'est un premier levier pour tirer les coûts vers le bas. Les emballages sont aussi très simples. Et il n'y a pas plus que 150 références, contre 1 000 pour d'autres magasins. De plus, les produits sont saisonniers.

