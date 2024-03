Sucre dans les aliments : "Il faut mieux armer la population à comprendre l'emballage", défend le professeur Boris Hansel, nutritionniste à l'hôpital Bichat

"Il faut mieux armer la population à comprendre l'emballage" des produits, défend mardi 19 mars sur franceinfo le professeur Boris Hansel, nutritionniste, chef de l’unité Nutrition Prévention à l’hôpital Bichat, coordinateur de la chaîne Youtube PUMS et créateur de la chaîne Youtube Docteur BH. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) publie une étude qui montre que la majorité (77 %) des produits transformés comportent du sucre, qu'ils soient sucrés ou salés, même si elle note une amélioration depuis les années 2010.

"Aujourd'hui, il est clair qu'on a la preuve que le sucre doit être limité car il favorise la prise de poids, les maladies cardiovasculaires et éventuellement le diabète", rappelle le professeur Hansel. "On a particulièrement la relation avec les boissons sucrées, ça, c'est une véritable catastrophe." Il préconise notamment de choisir, si on ne peut pas les remplacer par de l'eau, un soda édulcoré plutôt qu'un soda sucré, "on a moins de preuves des effets délétères des édulcorants tels que l'aspartame que ce qu'on a avec le sucre".

Lutter contre les "emballages trompeurs"

"Les adolescents sont en première ligne, on considère qu'un tiers d'entre eux a des apports en sucres qui dépassent largement les recommandations", explique Boris Hansel, qui réclame un "combat contre les emballages trompeurs", évoquant le cas de yaourts aux États-Unis, dont certains affichent une étiquette qui suggère qu'ils peuvent limiter le diabète, quelle que soit la quantité de sucre présente dans le yaourt.

Le nutritionniste souligne les effets bénéfiques du nutri-score, cet outil qui donne une indication sur la la qualité nutritionnelle des aliments grâce à un système de couleurs. Cet outil a encouragé les industriels à améliorer la qualité de leurs ingrédients. Autre objectif de politique publique de prévention défendue par Boris Hansel : "Le comportement alimentaire." "Il faut apprendre à la population adulte à déguster les aliments" car "si vous dégustez vos aliments, vous allez réduire la quantité de tous les aliments", notamment sucrés et industriels.