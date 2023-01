Solidarité : des parrains offrent des paniers de courses aux étudiants démunis

Les étudiants sont de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés financières. Le prix Solidarité Version Femina a récompensé cette année Marion Dolisy Galzy, la fondatrice d'#1cabaspour1étudiant. Présentation.

Ils apprennent encore à se connaître. Ilona Coqk est étudiante à Lyon (Rhône), Gérard et Chantal Tanière ont choisi de la parrainer, en lui offrant un panier de courses. Chantal l'encourage à choisir des produits frais et de qualité. Chaque mois, une fois ses charges payées, la jeune fille n'a que 132 euros pour vivre. Le couple de retraités souhaitait s'engager sur du long terme. "On sait qu'elle est là pour deux ans. Donc si on peut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout", confie Gérard.

De l'alimentation, et de l'humain

Ilona repart avec un cabas plein, et un rendez-vous pris pour la semaine prochaine. Ils ont été mis en relation par une association. Étudiants et bénévoles s'inscrivent sur un site internet, et les binômes sont créés par proximité géographique. "Dans ce cabas, on y met de l'alimentation, des produits d'hygiène, des produits essentiels, mais on y met aussi surtout de l'humain", explique Marion Dolisy Galzy, fondatrice d'#1cabaspour1étudiant.