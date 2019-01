Santé : moins de viande et plus de fruits et légumes secs parmi les nouvelles recommandations

Que faut-il consommer pour être en forme ? L'agence Santé publique France vient de livrer ses dernières recommandations en termes de nutrition. "Sur la viande, une recommandation très précise : 500 grammes de viande par semaine, c'est l'équivalent de trois ou quatre steaks. Attention, ça ne concerne pas la volaille. Elle est moins nocive pour la santé, donc sa consommation est à privilégier", explique le journaliste de France 2 Simon Ricottier.

Les fruits à coque pour les oméga 3

La nouveauté de cette année vient des recommandations concernant les fruits et légumes secs. "Les fruits à coque sont riches en oméga 3, donc une poignée par jour est recommandée. En ce qui concerne les légumes secs, lentilles, haricots, pois chiches, ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, c'est deux fois par semaine. Et si possible, des produits bio", détaille le journaliste.

