Plus de lentilles, de riz complet et de noix... Santé publique France fait évoluer sa recommandation sur "cinq fruits et légumes par jour"

Santé publique France a dévoilé mardi ses nouvelles recommandations alimentaires.

Alors que Santé publique France publie mardi 22 janvier ses nouvelles recommandations sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité, Anne-Juliette Serry, responsable de l’unité Alimentation et activité physique de l'organisation, précise, sur franceinfo, que ces dernières appellent à consommer davantage de légumineuses, de produits complets et de fruits à coque.

franceinfo : Pourquoi ces préconisations évoluent-elles ?

Anne-Juliette Serry : Elles n'avaient pas évolué depuis 2001, et le fond scientifique a largement évolué : la nutrition est une science relativement nouvelle, nous apprenons des choses nouvelles tous les jours, donc il était important de faire évoluer ces recommandations pour donner de nouveaux conseils aux Français pour mieux s'alimenter.

Quelles sont les grandes nouveautés ?

Le message "cinq fruits et légumes par jour" est toujours présent, mais, aujourd'hui, nous recommandons aussi de consommer davantage de légumineuses, pois chiches et lentilles par exemple, davantage de produits complets, comme les pâtes complètes ou le riz complet, et puis nous recommandons aussi de consommer des fruits à coque, les amandes, noix, noisettes, qui sont très intéressants, car riches en oméga 3.

Il y a également toujours cette recommandation de pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour…

Tout à fait, nous complétons avec une recommandation sur la sédentarité, puisque, là aussi, les études scientifiques ont évolué, et nous savons que c'est important d'être actif et de ne pas être sédentaire. Ce qui veut dire éviter de passer trop de temps assis ou allongé, et, si on a un emploi de bureau, penser à se lever régulièrement, pour marcher toutes les deux heures. Il est important d'être actif au quotidien, on peut faire du sport quand on aime ça, c'est bien de marcher 30 mn par jour, mais quand on en a la possibilité, c'est bien de rompre le plus possible le temps de sédentarité et se lever régulièrement.

Que gagne-t-on, au niveau de la santé, à suivre ces recommandations ?

Les avantages sont nombreux. Nous savons qu'une alimentation équilibrée permet de réduire fortement le risque de cancer, de maladie cardio-vasculaire, de diabète, d'obésité, de surpoids. Aujourd'hui, la mauvaise alimentation est un risque important de maladie chronique, donc cela a de vrais impacts sur la santé au quotidien.