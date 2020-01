Santé : faut-il arrêter le gluten ?

Le gluten est un ensemble de protéines que l'on retrouve dans certaines farines dès qu'on les mélange à de l'eau. Le gluten est présent dans certaines céréales comme le seigle, l'avoine, le blé, l'orge ou le triticale. Aujourd'hui, la mode est aux produits sans gluten. Les ventes de produits dénués de gluten ont progressé de 12% l'an dernier.

Les chercheurs étudient la question

Parmi ceux qui ne mangent pas de gluten, on compte trois types de personnes : les vrais intolérants (1% de la population européenne) pour qui il est vital d'exclure le gluten. Ils sont victimes de la maladie cœliaque. Ensuite, on peut citer les allergiques (0,1% à 0,5% de la population). Pour finir, les hypersensibles (entre 0,5 et 15% de la population). Après absorption du gluten, ces derniers ressentent des ballonnements et de la fatigue. Les chercheurs se penchent sur la question pour trouver un outil de diagnostic pour les hypersensibles.