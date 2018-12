Réveillon : un repas sans cuisiner

Vous recevez de la famille ou des amis pour le réveillon, mais vos talents de cuisinier laissent à désirer. Voici peut-être la solution : déléguer la préparation du repas. C'est ce que propose une entreprise basée à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). L'idée : préparer des paniers-repas prêts à être cuisiné. Par exemple, 30 euros par personne pour un bar en croûte et sa fondue de clémentines, plus un dessert. Le tout est livré à domicile.

Les produits proposés sont tous frais. Ils sont découpés, épluchés, pesés au gramme près et mis dans des sachets. L'enseigne triple ses ventes pendant les fêtes. Elle cible les clients qui veulent faire bonne impression auprès de leurs convives. Joy Solal, cofondatrice de l'entreprise explique : "Ils ont une grosse pression, car ils n'ont pas envie de se planter. On cherche à les accompagner et leur assurer qu'ils vont pouvoir s'en sortir même si ce ne sont pas des cordons bleus". 20 minutes maximum en cuisine, c'est la promesse de l'entreprise. Les traiteurs sont aussi une bonne alternative. Une boutique parisienne ne désemplit pas depuis le 31 au matin.

