Précarité alimentaire : les Restos du Cœur en quête de dons, malgré l'inflation

Dans un contexte de forte inflation, les Restos du Cœur ont commencé leur collecte, vendredi 3 mars, dans un marché de la métropole de Lille (Nord). Ils espèrent ne pas voir les dons baisser, alors que les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux.

Dans un marché de la métropole lilloise (Nord), la collecte des Restos du Cœur a débuté, vendredi 3 mars au matin. L'année est particulière, entre la hausse des prix et les incertitudes dans les budgets des foyers. "J'ai mis quelques conserves, un peu pour les enfants, aussi. On essaye de faire en fonction de nos moyens. On n'est pas très riches, mais bon, on essaye d'aider ceux qui le sont encore moins", témoigne un homme. "Tout le monde ne peut pas, mais nous on peut, donc on le fait, pas de souci", ajoute un autre donateur.

La crainte d'une baisse des dons

Mais les bénévoles craignent de voir les dons baisser. "Avec toutes les difficultés, les gens sont généreux, quand même", rassure l'un d'eux. Dans le département du Nord, les bénéficiaires ont augmenté de près de 25%. La collecte est donc forcément un moment très attendu. "Elle est vraiment indispensable, puisqu'on n'a jamais vu la précarité augmenter autant", résume Thierry Sarrazin, président des Restos du Cœur du Nord.