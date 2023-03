Disparition de Leslie et Kevin : le troisième suspect sera présenté aux juges samedi après-midi

Trois hommes ont été interpellés dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, dans les Deux-Sèvres. L’un d’entre eux a été mis en examen et incarcéré. Vendredi 3 mars, nous retrouvons la journaliste Lucie Cecconie en direct de Poitiers (Vienne).

On en sait plus, vendredi 3 mars, sur ce que l’un des trois hommes mis en examen et incarcéré, a dit aux enquêteurs. "D’après nos informations, Tom, le premier mis en examen, a confié aux enquêteurs qu’il y avait un conflit entre les trois suspects de cette affaire et le couple de disparus, mais que lui n’aurait pas joué de rôle actif dans cette disparition", rapporte Lucie Cecconie, en direct du Palais de justice de Poitiers (Vienne). "Le litige serait sur fond de trafic de drogue, auquel ils seraient tous liés", précise la journaliste. Il y a ainsi "au moins trois suspects dans cette affaire".



L’identité du troisième suspect est gardée secrète

"Tom, dort en prison depuis (le 2 mars), après avoir été présenté au juge d’instruction au Palais de justice de Poitiers. Une détention provisoire pour enlèvement et séquestration non suivie d’une libération volontaire", indique Lucie Cecconie. Le deuxième suspect, Nathan, "est un proche de Tom. Il était en garde à vue jusqu’à 14h (vendredi après-midi). Il a ensuite été présenté au juste dans la foulée. Pour le moment, nous ne savons pas encore s’il a été mis en examen", ajoute la journaliste. L’identité du troisième suspect est gardée secrète, "mais nous avons quand même quelques certitudes : il est lié à Tom, il était déjà recherché par les enquêteurs. Actuellement en garde à vue, il sera présenté aux juges (samedi) dans l’après-midi", conclut Lucie Cecconie.