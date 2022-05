Pouvoir d'achat : des communes distribuent des chèques alimentaires

Certaines mairies ont distribué des chèques pouvoir d'achat, afin d'aider leurs habitants. Avec une retraite agricole de 900 euros par mois, cette aide est bienvenue pour Bernadette Chacornac. Elle a reçu un chèque de 30 euros, utilisable pour ses courses. "Tout a augmenté, tout, même les pâtes. Ça nous a bien aidés (…) j'ai mon compagnon, j'ai mon fils, alors tous les trois réunis, ça fait une somme", assure-t-elle. Ce coup de pouce, sans condition de revenus ou d'âge, coûte 4 000 euros à la commune.

Une hausse des prix de l'alimentation

"L'alimentation a augmenté terriblement ces dernières semaines, ces derniers mois et je pense que ce n'est qu'un début. Donc, nous avons misé sur le chèque pour l'alimentation", explique Lionel Buchet, maire de Saint-Arcons-de-Barges (Haute-Loire). À Hélesmes (Nord), les 2 000 habitants ont reçu 30 euros en bons d'achat. "On est tous conscient que ça ne va pas bouleverser la vie des gens (…) si on avait pu faire plus, on l'aurait fait", affirme Stéphanie Hugues, maire d'Hélesmes (Nord).