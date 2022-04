Chèque alimentation : qui pourra bénéficier de l’aide ?

Permettre aux plus modestes d’acheter des produits bio, français et locaux, c’est l’ambition du chèque alimentaire. Une mesure qu’Emmanuel Macron affirme vouloir appliquer rapidement s’il est réélu. Les modalités sont encore à l’étude, mais il pourrait s’élever à une cinquantaine d’euros par mois, et toucher 8 millions de Français. Un coup de pouce qui serait le bienvenu pour des clients d’une boutique de producteurs. "Ça va aider les familles nombreuses et modestes aussi pour se faire plaisir de temps en temps et d’acheter des produits de meilleure qualité", pense une femme.



Un montant insuffisant selon les associations

Où le chèque pourra-t-il être utilisé ? Point de vente en direct, grande distribution : rien n’est exclu. Pour la directrice d’un magasin, cela doit promouvoir la production locale. Mais pour les associations, la mesure ne va pas assez loin. "50 euros pour choisir comment se nourrir (...) c’est très insuffisant en montant et ce qui serait nettement préférable, c’est une revalorisation des minimas sociaux", juge Jean Merckaert du Secours catholique.