Pourquoi la baguette de pain est devenue le symbole de la France

Emmanuel Macron a dit son intention de voir inscrire notre bonne vieille tradition au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco. La baguette que déguste le président Macron à l'Elysée. Elle est faite chaque jour par le boulanger parisien Sami Bouattour. (MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY /AFP)

Après l'art du pizzaïolo napolitain, c'est peut-être au tour de la baguette française de recevoir bientôt les honneurs de l'Unesco. Emmanuel Macron souhaite en effet que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, inscrive notre bonne vieille baguette au patrimoine mondial de l'humanité. C'est ce qu'il a déclaré vendredi 12 janvier à Europe 1, après avoir reçu des représentants des boulangers qui lui en avaient fait la proposition, à l'occasion de la traditionnelle galette des rois. Mais pourquoi ce bout de pain de 80 cm, réputé pour son croquant allié à une mie moelleuse, est-il devenu le symbole de notre pays ? Éléments de réponse.

Parce que les Français en mangent beaucoup

"On est Français par le pain, c'est ce qui nous définit et nous caractérise, affirme Abdu Gnaba, auteur d'Anthropologie des mangeurs de pains (éd. L'Harmattan). Quand on parle du pain, on parle de soi, de son quotidien, de sa famille, de son histoire, de la société, de la crise..." Et l'ambassadrice par excellence de ce pain, si cher aux Français, c'est bien la baguette.

Près de six milliards de baguettes sont produites chaque année en France. Soit 320 baguettes par seconde ! Certes, c'est moins qu'au début du XXe siècle où l'on consommait jusqu'à trois baguettes par personne et par jour, contre la moitié d'une aujourd'hui.

Ce symbole du made in France arrive par ailleurs en troisième place juste derrière le vin et le fromage comme produit phare de la gastronomie française, selon une étude d’OpinionWay (PDF) réalisée en 2012 pour le compte de la marque de farine Rétrodor.

Parce c'est un cliché à l'étranger

Comment représenter un Français ? Avec son béret, sa 2CV et sa baguette sous le bras, forcément. On en compte plus les exemples. Une description très sérieuse relayée par ce journaliste dans les années 1970 :

 

Dans la série Les Simpson, Homer, nostalgique de sa femme alors qu'il est en voyage à Paris, croit la voir partout, et notamment dans un panier rempli de baguettes.

Homer croit voir sa femme Marge dans des baguettes de pain. (FOX)

Même Barack Obama a le droit en 2013 à ses deux baguettes, lorsque The Economist compare la politique du président américain à celle menée par la France.



This week’s cover preview: America turns European. January 5th – 11th 2013 pic.twitter.com/gTeoluxN — The Economist (@TheEconomist) 3 janvier 2013

En 2012 déjà, le magazine économique avait illustré son dossier alarmiste sur l'état économique de la France, en remplaçant des bâtons de dynamite prêts à exploser, par des baguettes.