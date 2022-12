Plusieurs lots d'huîtres rappelés en France du fait de la présence de norovirus et de salmonelles

Des huîtres de Bouzigues, des lots de la marque EARL LES 3 M ou encore des huîtres de Camargue sont notamment concernées par cette procédure de rappel.

Un rappel qui tombe mal, à la veille des célébrations du Nouvel An. Plusieurs lots d'huîtres commercialisés en France ont fait l'objet d'une procédure de rappel, selon le site RappelConso, vendredi 30 décembre.

Plusieurs de ces lots ont été rappelés du fait de la présence de norovirus ou de "risque de norovirus", précise le site. Celui-ci ajoute que "les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient des symptômes de gastro-entérite (vomissements, diarrhées fréquemment accompagnés d'une fièvre modérée), sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation". "Les personnes immunodéprimées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, qui peuvent évoquer une infection par un virus (Norovirus), responsable de gastro-entérites, dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à 48 heures", ajoute RappelConso.

Dans le détail, il s'agit notamment des huîtres de la marque EARL LES 3 M en calibre n°1, n°2, n°3 et n°4 et commercialisés entre les 14 et 23 décembre dans les supermarchés Leclerc, Intermarché et Super U, dans les départements de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, du Rhône, de la Sarthe et de la Vendée. Sont également concernées les huîtres de Bouzigues commercialisées dans toute la France au sein des supermarchés Auchan (produits 30000461135930 et 3000115283951), ainsi que des huîtres de Bouzigues, huîtres de Camargue, huîtres Saint-Martin et huîtres spéciales de Méditerranée FQC, vendues en France jeudi chez Carrefour Hyper, Carrefour Market, CSD, Proxi et Promocash. Les huîtres de plusieurs de ces marques et les huîtres Signature Sanchez vendues chez Métro Mericq jeudi doivent aussi être rappelées.

Des rappels liés à la présence de salmonelles

Enfin, RappelConso annonce en parallèle le rappel des huîtres "Marennes Oléron" n°2 vendues entre le 22 et le 29 décembre dans les magasins Intermarchés (produit 3250392737740), du fait de la présence de salmonelles.

"Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 heures à 72 heures après la consommation des produits contaminés", prévient RappelConso. "Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation."