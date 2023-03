Pizzas Buitoni contaminées à l'E.coli : l'usine de Caudry mise à l'arrêt à cause d'une chute des ventes

Peut-être la première étape avant la fermeture définitive de l'usine de pizzas Buitoni de Caudry dans le Nord. En raison d'une chute des ventes, Nestlé France a annoncé aux salariés, jeudi 2 mars, la suspension de l'activité de l'établissement, au cœur d'un grave scandale sanitaire. L'usine, qui avait rouvert partiellement en décembre, produisait des pizzas à pâte crue de la gamme Fraîch'Up, suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et l'intoxication de dizaines d'autres par la bactérie E.coli

L'usine avait rouvert partiellement mi-décembre après neuf mois d'arrêt, mais la ligne de production mise en cause n'avait cependant jamais repris son activité. Seule la ligne de pizzas à pâte cuite, non concernée par le scandale, avait été autorisée à redémarrer. L'entreprise n'a pour l'instant annoncé aux salariés qu'une "suspension temporaire" de l'activité avec effet immédiat. Les quelque 200 employés de l'usine conserveront leur salaire dans l'attente d'une décision définitive sur leur usine.

"Le marché de la pizza surgelée a chuté de 20% en un an et a d'autant plus impacté la marque Buitoni."