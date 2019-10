Périgord : l'huile de noix décroche son label AOC

C'est une bonne nouvelle pour les producteurs d'huile de noix du Périgord. Ce produit vient d'obtenir son Appellation d'origine contrôlée (AOC). Elle est caractéristique, typique de la région, avec un goût peu amer. Depuis le XVIe siècle, les producteurs de noix la fabriquent, et commencent par la cueillette, qui se fait aujourd'hui avec un drôle d'outil, emprunté au golf, et qui permet de ramasser le fruit sans courber le dos. Et la récolte 2019 servira de base à la première huile de noix AOC.

Un maillet en bois pour briser la coque

"Cette noix, qui est vraiment typique du Périgord, nous permettra d'avoir un goût en huile relativement particulier et avec peu d'amertume", explique Laurent Chambon, producteur de noix. Après le ramassage, la noix est lavée, puis la coque est séparée du fruit à la main, comme le stipule l'AOC. Et pour éviter de l'écraser, on utilise un maillet en bois.

