Pâtes : les Français en raffolent

Terminé les coquillettes au beurre, rapides et peu chères pour les plats en manque d'inspiration. Désormais, les pâtes se font plus gourmandes et les Français en raffolent. Plus de 500 000 tonnes ont été consommées l'an dernier, soit plus de 8 kilos par personne. "J'en mange quasiment tous les jours, j'adore faire des sauces aussi", explique Thomas Mauranx, graphiste.

Marier les saveurs

Thomas Mauranx prend des cours dans une école de cuisine italienne pour apprendre l'art des pâtes. Première étape, la fabrication de la pâte. En moins de 10 minutes, les pâtes aux œufs sont prêtes. "C'est aussi minutieux, il ne faut pas les casser", confie une participante. Des pâtes de plus en plus sophistiquées. Dans son restaurant, Giovanni Passerini les fabrique à la demande et les marie à des produits nobles et raffinés. Même si les pâtes sont devenues chics, elles restent un plat créatif et populaire.

