VIDEO. Pâtes fraîches, stracciatella et sauce tomate, une recette facile et éco-responsable

Le chef Riccardo Ferrante propose une recette spéciale confinement. "On fait des pâtes fraîches faites maison parce qu'on a du temps à passer à la maison chez nous", dit-il.

Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 grammes de farine T55, 5 œufs, 1 conserve de tomates pelées, de l'huile d'olive, du parmesan, 2 gousses d'ail et un peu de stracciatella. Pour la pâte maison, "il faut arriver à avoir une texture où le pâton est très lisse et où il n'y a plus d'humidité à l'intérieur." Après sa réalisation, la pâte doit reposer au frais pendant 30 minutes.

C'est donc le moment de faire la sauce tomate. "Quand on voit que la sauce tomate est bien réduite, on peut arrêter la cuisson", précise le chef. Une fois les pâtes fraîches bien découpées, les mettre à cuire pendant trois ou quatre minutes. Le chef Riccardo Ferrante conseille de toujours les goûter. Enfin, après les avoir égouttées, faire revenir les pâtes avec la sauce.