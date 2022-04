Pâques : Noélie, François et Hugo Pralus, trois générations d'artisans au service du chocolat

Au cœur de Roanne (Loire), la Praluline est connue de tous pour ses chocolats, mais aussi pour ses membres : Noélie Pralus, la doyenne de 102 ans, son fils François, maître-chocolatier et son petit-fils Hugo. Ces trois générations de pâtissiers-chocolatiers se relaient depuis 1948, et l'ouverture de la première boutique. Les Rouennais sont très attachés à cette institution. "C'était déjà bon il y a 50 ans, c'était bon il y a 30 ans et c'est toujours bon maintenant", confie une cliente.

Un savoir-faire unique

Les Pralus fabriquent eux-mêmes leur cacao. François achète ses fèves dans le monde entier, puis les torréfie "suivant les variétés, entre 30 et 35 minutes". Il préfère garder la température secrète, car c'est la cuisson qui donne le goût unique au cacao. François Pralus transmet cet art de la torréfaction, que peu de chocolatiers maîtrisent, à son fils, Hugo. Quand il a repris l'affaire après ses parents, le maitre-chocolatier n'avait qu'une seule boutique et un petit laboratoire. "On moulait le chocolat dans des moules à la louche. Maintenant, on a des machines qui peuvent couler 500 kg de chocolat par jour", dit-il. La chocolaterie fournit 18 magasins, à travers toute la France.