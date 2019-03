Pain : la nouvelle génération en consomme moins

En dix ans, la consommation de pain a diminué de 25%. Selon la journaliste de France 2 Florence Griffon, c'est une histoire de génération. "La jeune génération consomme moins de pain que leurs aînés. Les plus de 55 ans sont les plus gros consommateurs de pain, 122 grammes par jour, c'est à peu près la moitié d'une baguette. En face, les 20 à 29 ans consomment deux fois moins de pain."

La baguette, un produit toujours roi

"Lorsque l'on demande aux Français quel est leur pain préféré, ils répondent la baguette à 60%. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que la baguette tradition réunit 38% des suffrages. Après la baguette vient le pain aux céréales, préféré par 17% des consommateurs, puis le pain de campagne, complet ou de seigle, 14%. Vient ensuite le pain bio à 3% et les autres pains se partagent les bonnes petites miettes restantes", précise encore la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT