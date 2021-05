Orne : aux origines du camembert, le fromage à pâte molle préféré des Français

Dans l'Orne, le camembert est partout. Il y a son village d'origine, des circuits touristiques, et des dizaines de fermes qui portent fièrement son nom. Un pâtissier a même réalisé un gâteau en forme de camembert. La technique pour réaliser la recette authentique du camembert n'a presque pas évolué depuis le XVIIIe siècle. Le moulage se fait à la louche. L'affinage est tout un art.

Desserts au camembert

Dans les cuisines du chef étoilé Franck Quinton, le camembert occupe une place de choix. Il revisite le fromage dans ses plats et dans ses desserts. Glace, chantilly au camembert... "Tous ces produits-là font partie des choses que les gens veulent goûter, et on a la fierté de les présenter", lance le chef. Plus de 900 camemberts sont vendus chaque minute en France : il s'agit du fromage à pâte molle le plus consommé du pays.