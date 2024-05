Origin'Info, un nouveau logo pour informer sur la provenance des ingrédients des produits transformés, fera son apparition cet été

D'ici à la fin de l'année 2024, plus de 10 000 références devraient afficher Origin'Info, selon le ministère de l'Economie et des Finances.

Un nouveau logo va faire son apparition dans les supermarchés à partir de l'été 2024. Il s'agit d'Origin'Info, apposé sur l'emballage des produits alimentaires transformés, pour permettre aux consommateurs de connaître la provenance des différents ingrédients qui les composent, a confirmé Bercy samedi 25 mai. D'ici à la fin de l'année, plus de 10 000 références devraient ainsi afficher Origin'Info, selon le ministère.

Un logo, bleu ou noir, sera apposé directement sur les emballages des produits alimentaires, et dans un cartouche très simple, le fabricant indiquera les trois principales matières agricoles de son produit et leurs pays d'origine. Sur une photo d'illustration présentée par la ministre déléguée chargée des Entreprises, Olivia Grégoire, représentant un plat de pâtes à la bolognaise, on peut lire "Blé France", "Tomates Italie" et "Bœuf France".

La participation à cette initiative ne sera cependant pas obligatoire, au grand dam des associations de consommateurs. Les entreprises qui y adhèrent ont à signer une charte. Ce "cadre consensuel" tient compte de la réglementation européenne, souligne Bercy, qui précise que pour l'heure, 80 entreprises l'ont déjà fait. Parmi elles figurent Fleury Michon, Bonduelle, D'Aucy, Lesieur, Panzani ou Saint-Mamet, ainsi que la plupart des grands distributeurs, Auchan attendant toutefois l'an prochain pour mettre en œuvre cette nouveauté.

"C'est le sens de l'histoire", s'enthousiasme Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, dans Le Parisien, notant qu'il s'agit "d'une première en Europe". "Origin'Info apporte une réponse concrète et claire à une demande de tous les consommateurs : savoir d'où vient ce que l'on mange", complète-t-elle samedi dans le communiqué de Bercy.