Nolan meurt à l'âge de 10 ans après avoir été intoxiqué par un steak haché

Après avoir passé huit ans cloués dans un fauteuil roulant, Nolan est décédé samedi 14 septembre à l'âge de 10 ans. "Il est arrivé au bout de ses forces. Mais pour les parents, depuis toutes ses années, ça a été ça leur vie, (...) entendre Nolan gémir de douleur", indique Me Florence Rault, avocate de la famille.

En 2011, l'alerte est donnée par les hôpitaux de Lille et Douai (Nord). Une quinzaine d'enfants a été contaminée par une souche particulièrement agressive d’E. coli. Nolan, le plus grièvement touché, a alors 2 ans et doit être plongé dans un coma artificiel. Tous les sujets intoxiqués avaient consommé des steaks hachés surgelés produits par l'entreprise Seb. À deux reprises, le PDG sera condamné à trois ans de prison et 50 000 € d'amende. À ce jour, les parents de Nolan n'ont reçu aucune indemnisation.

