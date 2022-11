Martinique : une épicerie lutte contre le gaspillage alimentaire de la grande distribution

France 3

Plus de 20 kg de nourriture, dont 5 kg encore parfaitement emballés, vont à la poubelle. C’est la moyenne par personne et par an de déchets alimentaires. Les commerces et producteurs ne sont pas épargnés. Des produits encore consommables ne sont plus vendus. Mais ils ont finalement trouvé preneur dans une épicerie anti-gaspillage. Les prix y sont 40 à 60 % moins cher. Pour les consommateurs, une fois la date limite de consommation maîtrisée, ce n’est que du bénéfice.



Limiter les pertes

"Pourquoi dépenser plus si on peut avoir les mêmes qualités à prix moindre ?", affirme une cliente. "On en a besoin, le salaire ne suit pas et tout a augmenté donc ça va aider beaucoup de gens", poursuit une autre. Les grandes enseignes peuvent aussi y trouver leur compte car détruire les invendus réclament de la logistique. "Pour limiter leurs pertes, ils font appel à nous", explique Léila Maurice, fondatrice et gérante de l'épicerie de lutte anti-gaspillage. Elle envisage d’ailleurs d’agrandire sa surface de vente.