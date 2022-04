Listeria : des filets de haddock vendus chez Leclerc et Carrefour rappelés pour risque de contamination

Près de 1 000 barquettes de haddock conditionnées par une entreprise de Boulogne-sur-Mer, et commercialisées dans plusieurs magasins Carrefour et Leclerc, sont concernées.

Après des pizzas, des chocolats et des fromages, ce sont des poissons qui attirent l'attention des autorités sanitaires. L'entreprise Bourgain et Fils a lancé le rappel de filets de haddock fumés, rapporte France Bleu Nord vendredi 15 avril.

#RappelProduit

Filets de haddock fumés barquette sous vide skin 200g - BOURGAIN ET FILS



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : Présence Listéria monocytogènes inférieure à 10/g à J+5https://t.co/D8ueieG4wS pic.twitter.com/bElPXrI0Gp — RappelConso (@RappelConso) April 13, 2022

Près d'un millier de barquettes de 200 grammes, vendues dans des magasins Leclerc et Carrefour dans toute la France et dont la date de péremption est fixée au 23 avril, sont concernées par ce rappel. L'entreprise assure après plusieurs analyses qu'aucun autre lot de ses produits n'est contaminé, et ajoute avoir désinfecté toute son usine de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Une infection rare mais dangereuse

Ceux qui ont acheté ces produits sont invités à les rapporter en magasin ou à les jeter. Les personnes qui auraient consommé les produits et présentant de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures doivent consulter un médecin. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes.

La listériose est une infection alimentaire rare – quelques centaines de cas par an en France –, mais, une fois déclarée, elle est particulièrement meurtrière : environ un quart des patients décèdent. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.