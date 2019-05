Les Restos du cœur appellent à un "plan européen de lutte contre la pauvreté"

A l'occasion de la journée de l'Europe, le président de l'association s'est inquiété pour l'avenir du fonds européen d'assistance aux plus démunis (FEAD), qui permet "de financer des produits alimentaires pour les plus démunis".

Ils s'inquiétent d'une possible baisse des fonds consacrés à l'aide alimentaire. Les Restos du coeur ont appelé jeudi 9 mai à "un plan européen de lutte contre la pauvreté". "On ne peut pas agir seuls, il faut un plan européen", a assuré le président de l'association, Patrice Blanc, pour qui "il faut que le droit à l'alimentation soit intégré dans le socle européen des droits sociaux".

"Ce serait absolument catastrophique"

A l'occasion de la journée de l'Europe, le 9 mai, et à trois semaines des élections européennes Patrice Blanc s'est inquiété pour l'avenir du fonds européen d'assistance aux plus démunis (FEAD), "qui touche actuellement 16 millions de personnes en Europe" et permet "de financer des produits alimentaires pour les plus démunis". Or une proposition de la Commission européenne, intégrant le FEAD à un fonds social plus large, aurait selon lui pour effet de "diviser par deux ce fonds".

"Ce serait absolument catastrophique. Rien qu'en France, une personne sur trois en situation de grande pauvreté bénéficie de ce fonds", a-t-il assuré. Les Restos du cœur appellent donc sur Twitter à "se mobiliser pour défendre cet outil unique de lutte contre la grande pauvreté en France et en Europe".

Ce nouveau programme pourrait aboutir à diviser par deux les moyens alloués à l'aide alimentaire si les Etats membres et le Parlement n’en font pas une priorité. Donc il faut se mobiliser pour défendre cet outil unique de lutte contre la grande pauvreté en France et en Europe ! — Les Restos du Coeur (@restosducoeur) 9 mai 2019