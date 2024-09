Le surpoids et l'obésité ont augmenté en France en 20 ans, alerte Santé publique France

L'agence sanitaire estime que ces résultats nécessitent l'intensification des politiques de prévention en la matière, alors que le surpoids et l'obésité constituent des risques majeurs de maladies.

Le surpoids et l'obésité, risques majeurs de maladies, ont globalement augmenté en France entre 1996 et 2017, alerte mardi 10 septembre Santé publique France dans son dernier bulletin. Si la croissance de la corpulence semble avoir atteint un plafond chez les hommes, elle se poursuit en revanche chez les femmes. Les niveaux restent "très élevés" et nécessitent l'intensification des politiques de prévention en la matière, estime l'agence sanitaire.

Les analyses ont porté au total sur 124 541 personnes âgées de 18 à 75 ans : 55 356 hommes et 69 185 femmes. Les résultats montrent qu'entre 1996 et 2017, la corpulence déclarée a globalement augmenté en France, mais différemment selon le sexe et selon que l'on considère le surpoids ou l'obésité, résume Santé publique France.

Environ 14% de personnes obèses en France

Chez les hommes, la proportion de personnes se déclarant en surpoids (obésité comprise) est plus élevée que chez les femmes, mais elle semble avoir atteint un plafond depuis 2008, autour de 48-50%. Chez les femmes en revanche, l'augmentation du surpoids déclaré (y compris l'obésité) est régulière et se poursuit jusqu'en 2017 pour atteindre 39%. Pour l'obésité déclarée, la proportion de personnes obèses a évolué de façon similaire chez les hommes et les femmes pour avoisiner 14% en 2016.

L'agence sanitaire explique avoir basé ses résultats sur des enquêtes téléphoniques menées régulièrement auprès d'un échantillon national représentatif. Malgré leur biais déclaratif, ces enquêtes ont permis de confirmer de précédentes études et de suivre les évolutions de la corpulence des Français sur une période de plus de 20 ans. Ces tendances devront être confirmées par le recueil de données anthropométriques mesurées, reconnaît Santé publique France.

Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risques majeurs de maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, ou de décès prématurés, mais aussi de certaines maladies infectieuses comme cela a pu être mis en évidence lors de la crise du Covid-19.